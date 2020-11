Neues vom Rohstoffexperten ARGO GOLD - Auf Goldsuche mit Eric Sprott in Ontario Gastautor: Christoph Brüning | 17.11.2020, 08:46 | 426 | 0 17.11.2020, 08:46 | Gold soll man suchen wo Gold gefunden wurde. Diesem Motto folgt Argo Gold in Ontario und hat schon erste Erfolge vorzuweisen. Interview mit dem CEO Judy Baker. WKN: A2ASDS | Symbol: P3U | CSE ARQ - www.argogold.ca Gold soll man suchen wo Gold gefunden wurde. Diesem Motto folgt Argo Gold in Ontario und hat schon erste Erfolge vorzuweisen. Interview mit dem CEO Judy Baker. WKN: A2ASDS | Symbol: P3U | CSE ARQ - www.argogold.ca Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor. Argo Gold wurde im Jahr 2016 gegründet. Das Unternehmen ist darauf fokussiert, vielversprechende Goldprojekte mit hochwertigen Erzgehalten in den Greenstone-Gürteln im Nordwesten und den mittleren Regionen von Ontario zu erwerben. Hochgradige Goldvorkommen mit engen Erzadern haben im Red-Lake-Distrikt über 100 Jahre Bergbauwohlstand geschaffen. Im Greenstone-Gürtel des Wawa-Gebiets sind zwei Milliarden Dollar schwere Goldminen entstanden. Der Greenstone-Gürtel westlich von Abitibi ist bislang kaum erforscht. Die Great-Bear-Liegenschaft ist ein gutes Beispiel dafür. CEO Judy Baker Worauf liegt Ihr Fokus und was ist das Flaggschiff-Projekt des Unternehmens? Das Flaggschiff von Argo Gold ist das Uchi-Goldprojekt. Was waren die Highlights im Jahr 2020? Die Programme zur Abraumbeseitigung und Gesteinswaschung ermöglichten es Argo Gold, zum ersten Mal die Bereiche mit einer hochgradigen Goldmineralisierung - Woco, Northgate, Raingold - an der Oberfläche zu sehen. Bei seinem Flaggschiff-Goldprojekt Uchi wurde das Sommer-/Herbst-Programm zur Felderkundung nach der Entdeckung des Fundes im südlichen Woco (Argo Gold PR, 9. September 2020) erweitert. Während des Programms in Woco und in Northgate wurde vorhandenes Gold festgestellt. Über 200 Bestimmungen aus Diamantsäge-Kanalproben stehen noch aus und werden Ende November 2020 veröffentlicht. Infolge des Fundes im südlichen Woco und der anschließenden Entfernung des Abraums wurde die Struktur, in der sich die hochwertige Woco-Ader befindet, von 70 auf 280 Meter erweitert.

Was sind die Meilensteine und Ziele für 2021?

Beim Uchi-Goldprojekt stehen im Februar 2021 Probenahmen an Moränenablagerung und Grundgestein an, um weitere Bereiche für Diamantbohrungen ausfindig zu machen. Ein gezieltes Diamantbohrprogramm soll dann im Juni 2021 folgen. Beim Goldprojekt Talbot Lake plant Argo Gold ein Bohrprogramm im März 2021, um zusätzliche Mineralisierungen zu erreichen. Wie würde ein höherer Gold- und Silberpreis Ihrem Unternehmen zugutekommen?

Argo Gold ist ein Explorations- und Erschließungs-Goldunternehmen. Obwohl höhere Goldpreise allen Goldunternehmen helfen, wird der Aktienkurs von Argo Gold hauptsächlich durch Projektfortschritte und Goldunzenfunde bestimmt. Nennen Sie die drei wichtigsten Gründe für Ihr Unternehmen: Enormes Potenzial für einen Weltklasse-Fund: sowohl das Uchi-Goldprojekt als auch das Talbot-Lake-Goldprojekt Maßgeblicher Vorteil durch eine Marktkapitalisierung von C$ 8 Mio. Großartige Aktionärsliste mit Eric Sprott, der 20 % hält. SDR Fazit Gold soll man suchen wo Gold gefunden wurde. Diesem Motto folgt Argo Gold in Ontario und hat schon erste Erfolge vorzuweisen. Die nächsten Bohrergebnisse werden Ende des Monats erwartet und wir können uns vorstellen, dass es eine Überraschunge geben kann. Vielen Dank für das Interview Die gesamte Studie können Sie herunterlanden. http://www.value-relations.de/fileadmin/user_upload/StockDayReport/sto ... Argo Gold Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de



