Neues vom Rohstoffexperten First Majestic - Das reinste Silberunternehmen der Welt Gastautor: Christoph Brüning | 15.11.2020, 10:10

First Majestic - Das reinste Silberunternehmen der Welt - Interview mit dem CEO Keith Neumeyer . WKN: A0LHKJ | Symbol: FMV | TSX FR - www.firstmajestic.com

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor. First Majestic ist eine börsennotierte Bergbaugesellschaft mit dem Fokus auf Silberproduktion in Mexiko; die Entwicklung von unseren existierenden Mineralgrundstücken wird intensiv verfolgt. Die Gesellschaft besitzt und betreibt aktuell die San Dimas Silber-Gold-Mine, die Santa Elena Silber-Gold-Mine und die La Encantada Silbermine. Im Jahr 2020 liegt die geplante Produktion von diesen Minen zwischen 11,0 und 11,7 Mio. Silberunzen oder 21,4 bis 22,9 Mio. Silberäquivalent (AgÄq). K.Neumeyer Was ist der Fokus und was ist das Flaggschiffprojekt Ihres Unternehmens? Die San Dimas Operation ist unser Flaggschiffprojekt. Diese Mine – erworben in 2018 – ist eine der größten Untergrundminen im Bundesstaat Durango sowie in ganz Mexiko. Es wird geschätzt, dass San Dimas 6,0 bis 6,4 Mio. Silberunzen (oder 13,5 bis 14,4 Mio. Silberäquivalent inkl. Gold-Beiprodukte) mit AISC zwischen US$ 7,09 und US$ 8,22 pro Unze in 2020 produzieren wird. First Majestic hat für San Dimas ein intensives Programm zur Mühlenoptimierung aufgenommen. Dies beinhaltet die Erweiterung des hydroelektrischen Las Truchas Damm und die Montage der unternehmensweit zweiten, hochintensiven Mühlenanlage. Weitere Mühlenverbesserungen umfassen die Installation von Kalkautomatisierungs- und pH-Steuerungssystemen, Ausbau der Abraum- und Filtrierungsanlage, Modernisierung der Merrill Crowe und Schmelzbetriebe als auch die Montage der zwei neuen Gegenstrom-Dekantierungstanks. Zum Ende des letzten Quartals waren insgesamt 14 Bohranlagen, die aus drei Oberflächen- und 11 Untergrundanlagen bestehen, auf San Dimas im Einsatz. Was waren im Jahr 2020 die Höhepunkte? Der Höhepunkt im Jahr 2020 war der erste Betriebsjahrestag der neuen hochintensiven Mühlenanlage bei Santa Elena, die Mitte 2019 ihren Betrieb aufnahm und zu signifikanten Steigerungen der metallurgischen Gewinnung von Silber und Gold führte. Das Unternehmen bekam kürzlich eine neue hochintensive Mühlenanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 3.000 Tonnen-pro-Tag für San Dimas geliefert, von der erwartet wird, dass sie im zweiten Halbjahr 2021 in Betrieb genommen wird. Die Arbeiten zum Umbau des Betriebs der Santa Elena Anlagen von Diesel zu sauber verbrennendem, kostengünstigerem Erdgas haben begonnen. Der Startschuss bei dem Ermitaño Projekt von Santa Elena für die Konstruktion eines Portals und die Bildung einer Rampe, um Zugang zu dem hochgradigen Erzkörper zu gelangen, hat stattgefunden. Bei La Encantada übertreffen die Gewinnungsraten von 70% bis 80% weiterhin die Erwartungen, gefolgt von Mühlenmodifikationen und Optimierung der Beschickung aus verschiedenen Lagerbeständen. Das Unternehmen vergrößerte sein Explorationsbudget über das gesamte Portfolio um 24.000 Meter zu einer Gesamtsumme von 163.000 Meter. Zum Ende vom 3. Quartal 2020 hatte das Unternehmen insgesamt 26 aktive Bohranlagen im Einsatz, etwa 30% davon konzentrieren sich neue Entdeckungen im Frühstadium von Explorationen. Was sind die Meilensteine und Ziele für 2021? Für 2021 erwartet First Majestic den Produktionsbeginn bei dem Ermitaño Projekt in der Nähe von Santa Elena. Dieser hochgradige Erzkörper befindet sich nur 4 Kilometer von der Mühle entfernt und besitzt eine aktuelle Ressource von 68 Mio. Unzen Silberäquivalent. Zusätzlich erwartet das Unternehmen die Veröffentlichung des Vor-Machbarkeitsberichts zu dem Ermitaño Projekt gegen Ende März 2021. Bei dem Mühlenoptimierungsprogramm bei San Dimas rechnet man mit der Montage und Inbetriebnahme der hochintensiven Mühlenanlage mit einer Verarbeitungskapazität von 3.000 Tonnen-pro-Tag im zweiten Halbjahr 2021. Einmal installiert, erwartet das Unternehmen, höhere Mühlenraten und Gewinnungen bei San Dimas zu realisieren. Zu guter Letzt ist das Mühlenmodernisierungsprojekt bei La Encantada darauf ausgerichtet, die Verarbeitungs- und Mühleneffizienz zu steigern. Diesbezüglich wird eine Beschleunigung in 2021 angenommen. Nennen Sie die drei wichtigsten Gründe für Ihr Unternehmen: Kein Hedging-Risiko bei steigenden Silberpreisen Reinstes Silberunternehmen seiner Größe Erfahrenes Managementteam Fazit SDR First Majestic genießt die Auszeichnung, das Reinste Silberunternehmen der Welt (Purist Silver Company) zu sein. Diesem Ruf wird das Unternehmen durchaus gerecht und Silberbugs haben First Majestic immer ganz oben auf der Rechnung. Vielen Dank für das Interview

First Majestic Silver Corporation Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de



