Es gibt aktuell zahlreiche Möglichkeiten zu Einstiegen in den Finanzmärkten. Wir zeigen Ihnen wo ein Investment lohnt. Vor allem bei Apple sind wir zuversichtlich bald nachkaufen zu können.

Apple: AAPL // ISIN: US0378331005

Das Wort „Weltmarktführer“ wird mitunter etwas inflationär benutzt, doch bei Apple ist es angebracht. Ein Grund dafür ist, dass Apple weltweit „emotional selling“ betreibt. Was nichts anderes bedeutet, dass die Käufer die Produkte lieben. Besitzen sie eines, wollen sie in der Regel auch alle anderen haben. Diese Mehrproduktkäufer sind die beste Voraussetzung für hohe Margen. Was dafür sorgt, dass das Technologieunternehmen aus Cupertino im kalifornischen Silicon Valley seine hohen Preise durchsetzen kann. Das spiegelt sich im Geschäftsergebnis und in der Performance der Aktie wieder. Sie ist ein echter High Flyer – Krisen, Blasen, Pandemien oder auch mal ein Jahr ohne neue iPhones mögen ihr die eine oder andere Delle zufügen, doch ist das schnell vergessen, weil dann eben eine Verdoppelung des Dienstleistungsumsatzes dafür sorgt, dass Apple ein rundum gesunder Apfel bleibt.

Wir sind Investiert in Apple seit dem 09.06.2020 uns stehen damit aktuell ca. 20% im Plus mit folgenden Parametern:

Primärszenario // 75%

Auch die Apple-Aktie zeigte sich nicht ungerührt von Corona-Auswirkungen. Von Mitte April bis Anfang September kannte sie allerdings nur noch eine Richtung, und die wies nach Norden. Dann erfolgte bei $137.94 eine Kurskorrektur, bei der die Aktie direkt in unseren Zielbereich zwischen $112.90 bis $98.49 lief. Von dort nahmen die Bullen einen Widerstand bei $125.39 auf die Hörner, den sie jedoch nicht überwinden konnten. Im Anschluss versuchten die Bären, einen Widerstand bei $107.33 nach unten zu durchstoßen. Daraus ergeben sich unsere beiden Szenarien. In Szenario 1 mit der Wahrscheinlichkeit von 75% halten die bullischen Kräfte stand. Sie führen die Aktie wahrscheinlich noch in diesem Jahr über die alten Widerstände von $125.39 und $137.94.

Unser seit 2 Monaten gesetzter Zielbereich konnte die Trendwende bei Apple korrekt prognostizieren. Sollte sich der Kurs nun stabilisieren und wir Momentum aufbauen. Dazu achten wir noch auf drei weitere Indikatoren, dann steigen die Chancen für einen direkten Ausbruch welchen wir nutzen werden um weiter bei Apple aufzustocken. Sobald das der Fall ist verschicken wir eine Kurznachricht zum Einstieg per Mail.

