Anlegerverlag BioNTech: Die USA lassen die Kassen mächtig klingeln! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.11.2020, 08:10 | 102 | 0 | 0 15.11.2020, 08:10 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Pandemie nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an. Deutschland befindet sich im „Lockdown light“, Österreich fährt das Leben sogar komplett herunter und die USA verzeichnen mit über 150.000 Infizierten die höchste Anzahl an Neuinfektionen seit Beginn der Krise. Damit ruhen gerade in den USA die Hoffnungen auf dem Impfstoff, den die deutsche Biotech-Schmiede BioNTech in Zusammenarbeit mit Pfizer entwickelt hat. Anleger-Tipp: Angesichts der dramatischen Entwicklung der Pandemie haben wir BioNTech genau unter die Lupe. Neben Fakten zum Unternehmen finden Sie in unserem Sonderreport vor allem auch Chancen und Risiken für Aktionäre. Dabei haben wir uns entschlossen, Ihnen diesen Sonderreport bis Sonntagabend ausnahmsweise kostenlos zur Verfügung zu stellen. Einfach hier klicken. BioNTech und Pfizer planen noch im November die Notfallzulassung des Impfstoffs in den USA. Europa soll umgehend folgen. Das könnte die Rettung sein, denn der Impfstoff BNT162B2 zeigt in allen klinischen Studien bisher herausragende Ergebnisse. Über 90 Prozent der Probanden konnten mit dem Impfstoff vor einer Infektion geschützt werden. Solch hohe Zahlen sind in der Impfstoffforschung höchst selten. Damit könnte BioNTech zum großen Retter in der Krise werden, was sich natürlich auch auf die Geschäfts- und damit auf die Aktienkursentwicklung auswirken wird. Alleine die USA haben sich über Lieferverträge bereits 100 Millionen Impfstoffdosen gesichert. BioNTech plant im kommenden Jahr die Produktion mehr als einer Milliarde Dosen! Fazit: BioNTech als Retter? Derzeit sieht es danach aus. Was das für die Aktienkursentwicklung bedeutet, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie, die Sie hier abrufen können. Einfach hier klicken.



