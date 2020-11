Anlegerverlag BioNTech: Kaufen, kaufen, kaufen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.11.2020, 08:51 | 818 | 0 | 0 15.11.2020, 08:51 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Pandemie zieht immer größere Kreise und die letzte Hoffnung scheint ein wirksamer Impfstoff zu sein. Dementsprechend groß sind die Erwartungen an den von BioNTech und Pfizer entwickelten Impfstoff BNT162B2. Mit jeder neuen Nachricht schraubt sich der Aktienkurs von BioNTech in immer höhere Kursregionen. Geschenk für Anleger: BioNTech hat derzeit sehr gute Aussichten, in Kürze durch die Decke zu gehen. Welche Chancen auf Anleger warten, aber auch welche Risiken Aktionäre eingehen, erfahren Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. Zum Ausbruch der Pandemie explodierte BioNTechs Aktienkurs auf über 100 US-Dollar, um danach wieder in sich zusammenzufallen. So notierte die Aktie im Sommer im Bereich um 40 Dollar. Doch jetzt, nachdem es danach aussieht, als ob BioNTechs Impfstoff tatsächlich wirkt, überspringt die Aktie wieder die 100-Dollar-Marke. Vor einer Woche übersprang BioNTech erstmals seit dem Frühjahr wieder die 100-Dollar-Grenze und konnte sich seitdem über diesem Niveau behaupten. Zwar wurde diese Marke am Donnerstag noch einmal angetestet, wurde aber erfolgreich verteidigt. Denn am Freitag schoss BioNTech erneut über vier Prozent nach oben. Fazit: Ist BioNTech jetzt noch ein Kauf? Oder sollten Anleger besser Gewinne mitnehmen? Antworten darauf finden Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier geht’s zum Download.



