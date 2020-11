Frankfurt 14.November 2020

Wir sind als sogenannte Silverbugs (Silberfans) bekannt und haben unsere Überzeugung in dieser Studie zum Ausdruck gebracht. Reine Silberunternehmen sind selten, weshalb die meisten Unternehmen polymetallische Vorkommen abbauen und dann ihre Produktion in Silberäquivalent (AgÄq) darstellen. Dem Silber werden dann Gold, Kupfer, Blei und Zink im AgÄq zugerechnet. Die richtige Mischung besteht aus Produzenten, fortgeschrittenen Explorationsunternehmen und angehenden Produzenten, die in sicheren Jurisdiktionen angesiedelt sind. Der Markt wird wie immer zuerst die Produzenten heben, dann die angehenden Produzenten und dann die Explorationsunternehmen. Wir haben die führenden Silberunternehmen für Sie zusammengestellt.