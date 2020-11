Frankfurter Querdenker-Demo: Antifa setzt sich durch Autor: Tichys Einblick | 15.11.2020, 10:00 | 28 | 0 | 0 15.11.2020, 10:00 | Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel in Frankfurt: Gut 600 Kritiker der Corona-Verordnungen von Bund und Ländern versuchen am Hauptbahnhof loszuziehen, so die wie üblich tief angegebene Zahl. Sie werden blockiert von einigen dutzend Jugendlichen der Antifa, die schneller laufen können und den Demonstrationszug immer wieder von vorne attackieren. Dabei hat die Stadt schon im Vorfeld die geplante Der Beitrag Frankfurter Querdenker-Demo: Antifa setzt sich durch erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Maximilian Tichy. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer