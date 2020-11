Zum Wochenabschluss hat der Pharmakonzern Bayer den Schwung des DAX mitnehmen können. Dieser zog um starke 0,53 Prozent an, Bayer konnte ungefähr gleichwertig mitgehen. Bayer ist also tendenziell sehr stark an der Orientierung der Börse angedockt. Der DAX zeigt aber seit Tagen steil nach oben, so wird es auch Bayer zukünftig ergehen. Hier wird eine Menge zu holen sein!

Bayer scheint in diesen Tagen sein volles Potenzial abrufen zu können. Begründet ist dieser Auftrieb dieses Wertpapiers natürlich in der positiven Stimmung an der Börse, die durch den bald beantragten Impfstoff der Firma BioNTech ausgelöst wurde. Die Zulassung des eigenen Nierenmittels Finerenon hat der Aktie positiv gesehen den Rest gegeben. Bayer geht also wieder ab wie ein Zäpfchen!

Was für eine tolle Entwicklung, die die Bayer AG hier in diesen Tagen nimmt! Die Mischung aus eigenen Neuigkeiten und den Fähigkeiten, den Schwung der Börse mitzunehmen, stimmt einfach. Aus diesen Gründen hatte die Aktie zum Wochenabschluss nochmal um 0,46 Prozent und 0,22 Euro zulegen können, wodurch die Aktie mit einem Basiswert von 47,69 Euro in der neuen Woche durchstarten kann!

Fazit: Bayer geht heute wieder richtig durch die Decke und weiß zu überzeugen. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.