Der November avanciert zum besten Monat des Jahres. Unser Leitindex DAX hat im November die 13.000 zurück erobert und in der Ausdehnung fast 800 Punkte Gewinn vorgezeigt. Geht diese Rallye hier weiter?

Die große Euphorie in dieser Woche wurde am Montag erzielt, als ein potenzielles Covid19-Medikament von der Wirksamkeit und Auslieferung in greifbare Nähe rückte. Von dieser Meldung profitierte der Aktienmarkt an den unterschiedlichsten Stellen, wie der Wochenrückblick kurz aufzeigt.

Nach der positiven Eröffnung in Folge der Wahlauszählung in den USA löste am Montag eine weitere News ein Kursfeuerwerk aus. Binnen weniger Minuten stieg der DAX um mehrere hundert Punkte und verzeichnete zwischenzeitlich einen Aufschlag von 800 Punkten zum Schlusskurs der Vorwoche. Immerhin soll das Medikament gegen Covid19 von Biontech und Pfizer eine Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent aufweisen und noch in diesem Jahr in hoher Produktionszahl verfügbar gemacht werden. So lautete die Meldung dazu am Montag zur Mittagszeit.