Im März 2016 vollzog die Europäische Zentralbank (EZB) einen historischen Schritt. Unter der Führung von EZB -Präsident Mario Draghi wurde der Leitzins quasi offiziell abgeschafft. Von vorher 0,05 Prozent sank er auf nul

Wenige Monate zuvor gingen viele Beobachter noch davon aus, dass in den USA die Zinsen langsam steigen würden. Durch die wirtschaftsfreundliche Politik der Liberalisierung und der Steuerreform erlebte die US-Wirtschaft einen Aufschwung. In kleinen Schritten hatte die US-Notenbank die Leitzinsen auf 2.25 bis 2,5 Prozent in 2018 angehoben. Ein weiterer Anstieg war nicht ausgeschlossen. In diesem Fall hätte auch die EZB irgendwann reagieren müssen. So zumindest die Hoffnung vieler Anleger. Es kam wie wir heute wissen anders. Bereits im Sommer 2019 war der Höhepunkt überschritten, die Fed senkte den Leitzins langsam wieder ab. Dann kam Covid-19 und im Zuge der Wirtschaftskriese auch in den USA ein Absenken auf den Null Zins. Spätestens jetzt wurde vielen bewusst, dass die Niedrigzinsphase kein kurzes Intermezzo ist, sondern der westlichen Welt vermutlich lange erhalten bleibt.

Der negative Einlagezins

Vor allem der negative Einlagezins der EZB wird für private Sparer zunehmend zum Problem. Seit September dieses Jahres liegt er in der Spitze bei – 0,5 Prozent. Denn Geschäftsbanken parken kurzfristig nicht benötigtes Geld bei der Europäischen Zentralbank. Einlagefazilität nennt sich diese Möglichkeit. Als Verzinsung erhalten bzw. zahlen sie den von der Zentralbank vorgegebenen Einlagesatz. Seitdem dieser negativ ist, kostet es den Geschäftsbanken Geld. Denn auf der anderen Seite parken viele Privatkunden ihre kurzfristige Liquidität bei den Banken. Zu Beginn waren die deutschen Banken sehr zurückhaltend mit der Weitergabe dieser Kosten. Viele Banken setzen zu Beginn hohe Freibeträge an. Erst ab sehr hohen Kundeneinlagen gaben Banken die Kosten weiter.

Banken sprechen lieber von Verwahrentgelt

Statt von Negativzinsen sprechen Banken aber lieber von Verwahrentgelt oder Verwahrgebühr. Das klingt nicht nur netter, sondern hat einen ganz konkreten Hintergrund. Eine Geldanlage, für die die Bank Zinsen zahlt, funktioniert nach dem Prinzip eines Darlehens, einer Geldleihe. Der Bankkunde leiht der Bank Geld. Die Bank kann dieses Geld nutzen, solange sie es hat, z.B. für ihr eigenes Kreditgeschäft. Dafür muss die Bank dem Kunden Zinsen zahlen, denn Zinsen sind nach § 488 BGB die gesetzlich vorgesehene Gegenleistung für ein Darlehen. Gesetzlich möglich ist ein Zinssatz von null Prozent. Dann handelt es sich um ein zinsloses Darlehen. Allerdings negative Zinsen sind nicht möglich. Denn dadurch würde sich die Zahlungsverpflichtung umkehren, der Kunde (der das Geld verleiht) müsste plötzlich der Bank (die sich das Geld leiht) Zinsen zahlen. Das ist allerdings beim Darlehen nicht vorgesehen.