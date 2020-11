Die Investoren hatten nach dem Ende der Präsidentschaftswahlen in den USA nicht viel Zeit, sich umfassend mit den Auswirkungen des neuen Präsidenten auf die Börse zu beschäftigen.

Denn kaum stand der Sieger fest, so wurden sie von der Nachricht überrascht, dass das deutsche Unternehmen Biontech und das amerikanische Unternehmen Pfizer in der zulassungsrelevanten klinischen Studie der Phase 3 für ihren Impfstoffkandidaten BNT162b2 eine Wirksamkeitsrate von über 90 Prozent erzielt hatten. Die Märkte reagierten auf diese Nachricht geradezu euphorisch, denn es ist das erste Mal, dass ein Impfstoff in der Phase 3 erfolgreich getestet wurde.

Russland und China haben zwar Impfstoffe zugelassen, jedoch ohne den Durchlauf der Phase 3. Allerdings sind noch viele Punkte offen, so ist z.B. unklar, ob der Impfstoff gleichermaßen alle Bevölkerungsgruppen (d.h. insbesondere die Risikogruppen) gleichermaßen schützt. Es ist kaum davon auszugehen, dass die Pharmaunternehmen einen neuen Impfstoff auch an den Risikogruppen getestet haben, wenn man nicht zuvor schon die Verträglichkeit an den anderen Bevölkerungsgruppen getestet hat. Die Euphorie könnte sich also als verfrüht erweisen, wenn sich herausstellt, dass es bis zur absoluten Klärung noch einige Zeit braucht. Dennoch bleibt die Einschätzung, dass es eine gute Nachricht ist, die die Perspektiven für einen wirksamen Impfstoff für alle Bevölkerungsgruppen in absehbarer Zukunft stärkt.