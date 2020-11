Es gilt in Deutschland als eine der wichtigsten Investorenveranstaltungen des Jahres. Das Eigenkapitalforum der Deutschen Börse. Mehrere tausend Teilnehmer des internationalen Finanzumfeldes besuchen laut Veranstalter jedes Jahr die dreitägige Veranstaltung, die in diesem Jahr aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie als „virtuelles Event” stattfinden wird. Am Montagmorgen geht es los, am Mittwochnachmittag endet die ...