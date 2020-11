Golden Arrow - Drei gute Chancen in drei Ländern - Interview mit dem CEO und Präsident Joe Grosso. WKN: A2DSQD | Symbol: G6A | TSX.V GRG – www.goldenarrowresources.com

Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.

Die Golden Arrow Resources Corporation ist ein Bergbau-Explorationsunternehmen mit einer erfolgreichen Unternehmensgeschichte in der Wertschöpfung von Edel- und Basismetallexploration bis zur Entwicklung von außergewöhnlichen Lagerstätten. Das Unternehmen hat einen guten Hebel auf den Goldpreis, seit es seine Chinchillas-Silberentdeckung in eine bedeutende Aktienposition an einem führenden Edelmetallproduzenten monetarisiert hat.CEO Joe Grosso

Golden Arrows Portfolio umfasst ein neues epithermisches Goldprojekt in Argentinien, einen aussichtsreichen Golddistrikt in Paraguay, ein Basismetallprojekt im Herzen des wichtigsten Bergbaubezirks in Chile sowie weitere Grundstücke mit mehr als 180.000 Hektar in Argentinien.

Worauf liegt Ihr Fokus und was ist das Flaggschiff-Projekt des Unternehmens?

Die Goldliegenschaft Tierra Dorada in Paraguay ist ein hochwertiger Golddistrikt an einer der letzten unerforschten Zonen in Südamerika. Der Distrikt ist weitgehend noch nicht exploriert, zeigt aber ähnliche Eigenschaften wie bei Goldvorkommen vom orogenen Typ auf. Es gibt mehrere Goldtargets, die in einem Gebiet definiert sind, das von flacher Topografie und spärlichem Aufschluss dominiert wird. Die Due-Diligence-Proben umfassten Assays von 3,3 g/t bis 15,1 g/t Gold aus einem 2,5 km langen Trend von Quarzadern. Auch sichtbares Gold wurde an einigen Stellen gefunden.

Goldliegenschaft im Distriktmaßstab in Paraguay mit Analogien zu großen orogenen Goldvorkommen.

Neues epithermisches Goldprojekt in Argentinien mit Ähnlichkeiten zu den nahen gelegenen, produzierenden Goldminen.

Neues Kupferprojekt in einem etablierten Distrikt in Chile; weitere Gold- und Kupferprojekte werden eruiert.

Was waren die Highlights 2020?

Verkauf der Chinchillas-Silbermine an SSR Mining („SSRM“) für C$ 44 Mio. einschließlich

Cash Position von US$ 3 Mio.

1,245 Mio. Stammaktien von SSRM, die ihren Wert schon deutlich gesteigert haben

Stornierung von US$ 1,0 Mio. in GRG-Aktien, die von SSRM gehalten wurden

Was sind die Meilensteine und Ziele für 2021?

Golden Arrow entwickelt eine Pipeline von Projekten in Chile, Paraguay und Argentinien.

Fortgeschrittene Exploration & Entwicklung:

Seit 2018 exploriert Golden Arrow in Chile, einer stabilen ausgereiften Bergbaujurisdiktion, die unterbewertete Projekte mit dem Potenzial für eine schnell Entwicklung von Ressourcen bis zur Produktion anbietet. Viele Projekte bieten die Möglichkeit, Synergien mit bestehenden Projekten und Infrastrukturen herzustellen, was zu niedrigen Entwicklungskosten und einer hohen Attraktivität zur Übernahme führt.

Jüngst entdeckte Projekte:

Golden Arrow hat seine Aktivitäten in eines der letzten kaum erforschten Gebiete Südamerikas für die Mineralexploration ausgedehnt – Paraguay. Das Unternehmen hat den noch kaum erforschten Tierra-Dorada-Golddistrikt erworben, welcher das geologische Potenzial für große orogene Goldvorkommen besitzt.

Die Erfahrung des Managements, die erfolgreichen Projekte und die guten Beziehungen zu Gemeinden und der Regierung haben in Argentinien zu einem Portfolio von Projekten mit über 180.000 Hektar geführt. Das Management von Golden Arrow betrachtet Argentinien als ein unter-erforschtes Land mit vielversprechendem geologischem Potenzial. Viele der Projekte befinden sich strategisch günstig in der Nähe großer Minen und in bekannten Bergbaubezirken. Golden Arrow maximiert seinen Wert für die Aktionäre, indem es einige dieser Projekte aktiv exploriert und andere Liegenschaften als Joint-Venture-Möglichkeiten vorhält.

Nennen Sie die drei wichtigsten Gründe für Ihr Unternehmen:

Marktkapitalisierung liegt weit unter dem Marktwert. Nachgewiesener Track Record von Projekten, die zu profitablen Minen geworden sind. Großes diversifiziertes Portfolio in drei Ländern.

SDR Fazit Golden Arrow - Drei gute Chancen in drei Ländern. Das Unternehmen hat bewiesen, dass es in Süd Amerika erfolgreich Projekte findet, entwicklet und veräussert, wir glauben fest daran, dass sich diese Serie forstsetzt.

Vielen Dank für das Interview

Die gesamte Studie können Sie herunterladen.

