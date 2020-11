Vorstandswoche- Musterdepotwert Allgeier ist nach der Korrektur bei Kursen um 60 Euro weiter kaufenswert.

Vorstandswoche-Musterdepotwert Allgeier SE ist vor der Abspaltung der Nagarro SE wieder stark gefragt. Nach dem Korrekturtief von gut 50 Euro, marschiert die Aktie wieder stramm in Richtung der bisherigen Rekordhochs von 65 Euro zu. Wir gehen fest davon aus, dass die Anteilsscheine in 2020 noch neue Höchstkurse erreichen. Aus Händlerkreisen hören wir, dass derzeit größere Blöcke von ausländischen Investoren über eine europäische Bank gesucht werden.

In der kommenden Woche präsentiert sich sowohl Allgeier als auch Nagarro auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt, welches in 2020 virtuell stattfindet. Kurze Zeit später werden sich die beiden Unternehmen nochmals mit Commerzbank und Jefferies auf einer Roadshow präsentieren, um dann spätestens Mitte Dezember die Abspaltung zu vollziehen. Aktionäre von Allgeier erhalten jeweils einen Anteilsschein von Nagarro ins Depot eingebucht. Unter dem CEO Manas Fuloria wird Nagarro eigenständig an der Börse notiert sein. Allgeier-CEO Carl Georg Dürschmidt bleibt Firmenchef der Allgeier SE mit unveränderter Notiz an der Börse.