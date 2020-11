STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Nachrichten' zu Corona-Spot der Bundesregierung

Dramatische Musik im Hintergrund, ein älterer Herr namens Anton Lehmann erinnert sich an den Winter 2020. 22 Jahre sei er damals gewesen, als die zweite Welle kam. Von Gefahr, Front und Schicksal spricht Lehmann und sagt voller Stolz: "So wurden wir zu Helden". Opa erzählt vom Krieg? Nein, ein 90-sekündiger Spot der Bundesregierung, der vor allem junge Menschen augenzwinkernd dazu aufruft, zur Eindämmung der Corona-Pandemie beizutragen. Ist diese Art von Science-Fiction-Video ein gelungener Gag oder eine politische Peinlichkeit? Von Propaganda, Kriegsrhetorik oder Kopfschütteln ist in kritischen Kommentaren die Rede. Dabei ist der Spot nicht nur gut gefilmt, er ist trotz des Ernstes der aktuellen Lage auch witzig. Muss man darüber lachen? Nein, sicherlich nicht. Aber man kann./zz/DP/zb