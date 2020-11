BERLIN (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet gibt sich vor der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden siegessicher. "Ich kann zu jeder Zeit auf den Parteitag gehen, und ich bin sehr zuversichtlich auch zu gewinnen, wenn ich die Rückmeldungen aus den Landesverbänden höre", sagte Laschet am Sonntag im "Bild"-Talk "Die richtigen Fragen". Umfragen will er dabei nicht zu viel Bedeutung beimessen: "Es gibt Umfragen, da liege ich hinten, es gibt Umfragen, da liege ich vorne. Ein Politiker, der Umfragen gesteuert handelt, handelt selten verantwortlich."

Der nächste CDU-Vorsitzende soll auf einem Parteitag Mitte Januar gewählt werden. Ein ursprünglich für den 4. Dezember in Stuttgart geplantes Präsenztreffen der 1001 Delegierten musste wegen der drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen verschoben werden. Neben Laschet wollen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen den Posten haben.

Nach der Verschiebung hatte Merz Teilen des "Parteiestablishments" vorgehalten, ihn verhindern zu wollen. Dazu sagte Laschet am Sonntag: "Der mag äußern, was er will." Es habe "kein verschworenes Establishment" gegeben./sax/DP/zb