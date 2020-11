DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Debatte um Schulschließungen:

"Schulen sind systemrelevant - die Lehrer müssen einsehen, dass sie in dieser Notlage besonders gefordert sind und einen Extrabeitrag bringen müssen - ähnlich wie die Pflegekräfte. Letztere haben dieses Jahr teilweise bis zur Erschöpfung gearbeitet und Urlaub vertagt. Wie wäre es, wenn Lehrer helfen würden, das Ansteckungsrisiko zu minimieren, indem sie für eine gewisse Zeit mehr arbeiten? So könnte man Klassen teilen und je zur Hälfte vormittags und nachmittags unterrichten. Potenzial gibt es reichlich: Insgesamt arbeitet in Deutschland gut jeder Vierte Teilzeit. Bei den Lehrkräften sind es satte 40 Prozent - in den Grundschulen sogar 47 Prozent."/zz/DP/he