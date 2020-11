LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Die Rheinpfalz' zu Kulturschaffende im Lockdown

So hart die Zeiten auch sind, für die Kultur in diesem Land kommen wohl noch härtere. Dann, wenn vielleicht alle meinen, nun sei alles wieder gut. Wenn Corona vorbei ist, wir das Virus im Griff haben. Denn dann stellen sich erst die Fragen, die wir im Moment noch gar nicht beantworten können: Was ist mit dem Publikum, kommt es zurück nach der langen Zeit der Stille? Was ist mit dem künstlerischen Nachwuchs, hat er die Krise überlebt? Folgt dann erst, wie einst nach der Finanzkrise, die Sparorgie, das Zwangsfusionieren und Schließen? Ein Lockdown-November geht irgendwann vorüber, ein Theater oder Orchester, das geschlossen wurde, kommt nie wieder./zz/DP/zb