WIESBADEN (dpa-AFX) - 'Wiesbadener Kurier' zu 'Querdenkern'

Die Auseinandersetzungen um die Corona-Schutzmaßnahmen spitzen sich immer weiter zu, wie die Wasserwerfer-Einsätze am Wochenende in Frankfurt gezeigt haben. Die Infiltration und Vereinnahmung der sogenannten "Querdenken"-Demonstrationen durch Rechtsextremisten, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker birgt gesellschaftlichen Sprengstoff. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert, dass sich der Verfassungsschutz intensiver mit dem Corona-Protest befassen sollte. In der Tat geht es vielen Demonstranten längst nicht mehr um die Bewältigung der Pandemie, sondern viel grundsätzlicher um die Beseitigung der demokratischen Gesellschaft. Der Protest sollte nicht als Spinnerei von Esoterikern lächerlich gemacht, sondern politisch ernst genommen werden./zz/DP/zb