Prüfungsausschuss beschließt Erstattung medizinischer Leistungen für Behandlung mit Tumor-Therapie-Feldern in Deutschland

Am 20. März 2020 hat der Gemeinsame Bundesausschuss die Ergänzung der deutschen MVV-Richtlinie um die Methode Tumor-Therapie-Felder (TTFields) beschlossen. Somit ist diese Methode eine verordnungsfähige Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland.

Optune, das leichte, tragbare Gerät von Novocure zur Erzeugung von Tumor-Therapie-Feldern, zählt seitdem zu den Leistungen, die von der gesetzlichen Krankenkasse für Patienten mit neu diagnostiziertem Glioblastom übernommen werden, und kann ab sofort von ausgewiesenen Ärzten auf Kosten der gesetzlichen Krankenkasse verschrieben werden.

„Wir sind sehr erfreut, dass die ärztlichen Leistungen in Verbindung mit TTFields jetzt in die Gebührenordnung für Ärzte der gesetzlichen Krankenversicherung (EBM) aufgenommen wurden und künftig von den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland erstattet werden“, so Tobias Weizel, General Manager bei Novocure in Deutschland und Österreich.

Über Optune

Optune ist eine nichtinvasive, antimitotische Krebstherapie bei GBM. Optune appliziert Tumor-Therapie-Felder (Tumor Treating Fields, TTFields) in der Tumorregion.

Die Behandlung mit Tumor-Therapie-Feldern nutzt elektrische Felder mit spezifischen Frequenzen, um die Zellteilung zu stören. TTFields führen nicht zu einer Stimulation oder Erhitzung von Gewebe und setzen gezielt bei sich teilenden Krebszellen mit bestimmten Eigenschaften an. Gesunde Zellen werden durch Tumor-Therapie-Felder kaum geschädigt. Als häufigste Nebenwirkung wird eine leichte bis mittelschwere Hautreizung berichtet. TTFields sind in bestimmten Ländern für die Behandlung erwachsener Patienten mit GBM und in den USA mit (MPM zugelassen, zwei der am schwierigsten zu behandelnden Tumorarten. Die Therapie zeigt vielversprechende Ergebnisse bei mehreren Arten solider Tumoren, darunter einige der aggressivsten Krebsformen.