Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump beharrt weiterhin darauf, die Wahl gewonnen zu haben. "I won the election", twitterte der Amtsinhaber in der Nacht zu Montag (Ortszeit) in Großbuchstaben. Twitter markierte den Tweet umgehend mit dem Hinweis, dass offizielle Stellen den Ausgang der Wahl anders beurteilt hätten.









Während im US-Bundesstaat Georgia die Neuauszählung aufgrund des knappen Vorsprungs von Joe Biden bereits begonnen hat, kann sie in anderen Bundesstaaten erst in einigen Wochen erfolgen, sobald das Wahlergebnis offiziell festgestellt wurde. Allerdings ist der Vorspung Bidens mit aktuell 306 zu 232 Wahlmänner-Stimmen so gewaltig, dass sich das Ergebnis in zahlreichen Bundesstaaten nochmal drehen müsste, um Trump an der Macht zu halten.