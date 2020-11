ENCAVIS AG bestätigt auch nach 9 Monaten positiven Geschäftsverlauf trotz Corona - Operativer Cashflow profitiert von Kapazitätsaufbau

ENCAVIS bestätigt auch nach 9 Monaten positiven Geschäftsverlauf trotz Corona -

Operativer Cashflow profitiert von Kapazitätsaufbau

Umsatzsteigerung um rund 5% auf EUR 234,3 Mio. (9M/2019 EUR 223,4 Mio.)

Operativer Cashflow steigt nach 9 Monaten um 25% auf EUR 166,6 Mio.

Vorstand bestätigt erneut positiven Ausblick für das Gesamtjahr 2020





Hamburg, 16. November 2020 - Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard) profitiert auch nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres von dem kontinuierlich wachsenden Portfolio an Erzeugungskapazitäten in Wind- und Solaranlagen sowie von positiven meteorologischen Effekten. Unbeeindruckt von dem Corona-Virus produzierten die Wind- und Solaranlagen des Konzerns grünen Strom und daraus resultieren deutliche Steigerungen bei Umsatz und insbesondere des Cashflows nach neun Monaten 2020 gegenüber der vergleichbaren Vorjahresperiode. Dementsprechend bestätigt Encavis auch die Umsatz- und Ergebniserwartung für das Gesamtjahr 2020.

Die termingerechte Fertigstellung des Großprojekts "La Cabrera" in Spanien mit einer Erzeugungs-kapazität von rund 200 Megawatt (MWp) bestärkt die Zuversicht, auch den noch größeren Solarpark "Talayuela" (300 MWp) noch in diesem Jahr termingerecht ans Netz in Spanien anzuschließen. Spanien übernimmt mit einer Erzeugungskapazität von rund 500 MW damit die Position des Spitzenreiters innerhalb des Solarparkportfolios der Encavis.

"Wir werden künftig wie in Spanien noch in vielen anderen europäischen Ländern stark vom wachsenden Markt für langfristige privatwirtschaftliche Stromabnahmeverträge - den sogenannten PPAs (Power Purchase Agreements profitieren, ", erläuterte Dr. Dierk Paskert, CEO der Encavis AG, die bereits vor Jahren getroffene Standortentscheidung für Spanien.