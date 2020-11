Roche zum elften Mal als nachhaltigstes Gesundheitsunternehmen im Dow Jones Sustainability Index ausgezeichnet

Basel, 16. November 2020 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) wurde zum elften Mal zum nachhaltigsten Unternehmen der Pharmaindustrie im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) gekürt. Die Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Bewertung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Der Dow Jones Sustainability Index dient als Vergleichsindex für Investoren, die ihr Portfolio nach nachhaltigen Kriterien ausrichten. Roche hat seine Führungsrolle dank einer vollständig in die Geschäftstätigkeit und Unternehmenskultur integrierte Nachhaltigkeitsstrategie beibehalten können.

«Wir sind stolz darauf, dass unsere vielfältigen Bemühungen um Nachhaltigkeit auch in diesem Jahr gewürdigt wurden», so Severin Schwan, CEO von Roche. «Bei Roche wissen wir, dass der Schlüssel zur Schaffung von nachhaltigem Wert und Wachstum darin besteht, mit verschiedensten Stakeholdern zusammenzuarbeiten. Die COVID-19-Pandemie hat uns dramatisch vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass der öffentliche und der private Sektor weltweit kooperieren. In diesen beispiellosen Zeiten stehen wir mehr denn je dazu, eng mit allen globalen Gesundheitsakteuren zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass Medikamente und Diagnostika die Menschen erreichen, die darauf angewiesen sind.»Im Kampf gegen COVID-19 steht Roche an vorderster Front, mit einem wachsenden Portfolio von Diagnostiklösungen, der Entwicklung neuer Medikamente und einer Reihe branchenweiter Partnerschaften. Roche stellt auch in anderen Therapiebereichen weiterhin Medikamente und Diagnostika für Patienten bereit. Dabei arbeitet das Unternehmen mit Gesundheitsdienstleistern, Labors, Behörden und Organisationen zusammen, damit Patientinnen und Patienten auch in diesen schwierigen Zeiten die Tests, Behandlung und Pflege erhalten, die sie benötigen.