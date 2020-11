DGAP-News: Gesco AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/9-Monatszahlen

GESCO bekräftigt nach Neunmonatszeitraum den Ausblick



16.11.2020 / 07:15

Neunmonatszeitraum von Belastungen durch die

Corona-Pandemie geprägt

Corona-Pandemie geprägt Wirtschaftliche Erholung im dritten Quartal

M&A-Aktivitäten verstärkt

Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt Wuppertal, 16. November 2020 - Die im Prime Standard notierte GESCO-Gruppe bekräftigt nach dem Neunmonatszeitraum ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2020. Im isolierten dritten Quartal haben sich Auftragseingang, Umsatz und Marge gegenüber dem wirtschaftlichen Tief im zweiten Quartal zwar deutlich erholt, doch im vollen Berichtszeitraum blieben die Kennziffern klar hinter dem Vorjahreszeitraum zurück. Strategisch hat GESCO in der Umsetzung von NEXT LEVEL die Programme für operative Excellence und für Markt- und Produkt-Excellence vorangetrieben und eine Reihe konkreter Projekte aufgelegt. Zudem hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten seinen Bereich M&A neu aufgestellt, ihn personell verstärkt und die Aktivitäten intensiviert. Mit erhöhter Liquidität und verminderten Bankverbindlichkeiten wurde zudem der finanzielle Handlungsspielraum für Akquisitionen erweitert. Wirtschaftlich wurde das Geschäft nach einem zufriedenstellenden Jahresauftakt ab März massiv von der Corona-Pandemie bestimmt. Vor allem das zweite Quartal war von kräftigen Rückgängen bei Auftragseingang und Umsatz geprägt, das Ergebnis war operativ negativ und wurde durch nicht-liquiditätswirksame Wertminderungen auf Unternehmen des Segments Mobilitäts-Technologie in Höhe von 13,5 Mio. € weiter belastet. Das dritte Quartal brachte dann demgegenüber eine operative Erholung mit einer EBIT-Marge über Vorjahresniveau. Im kumulierten Neunmonatszeitraum führten die Investitionszurückhaltung vieler Kunden und die Corona-bedingten Einschränkungen des Vertriebs zu einem Rückgang des Auftragseingangs auf 354,2 Mio. € (angepasster Vorjahreszeitraum 437,2 Mio. €). Der Umsatz gab von 438,6 Mio. € auf 363,0 Mio. € nach. Die gesunkene Auslastung, allgemeiner Preisdruck sowie Aufwand für Anpassungen an das niedrigere Auftragsniveau hatten einen überproportionalen Ergebnisrückgang zur Folge. Das Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging von 43,3 Mio. € auf 27,1 Mio. € zurück.