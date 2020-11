---------------------------------------------------------------------------

Dermapharm Holding SE setzt im dritten Quartal 2020 ihren Wachstumskurs fort

* Konzernumsatz um 11,5% auf 577,2 Mio. EUR gesteigert

* Bereinigtes Konzern-EBITDA um 4,4% auf 139,0 Mio. EUR erhöht; entsprechend bereinigte EBITDA-Marge bei 24,1%



* Kooperationsvereinbarung zur Impfstoffproduktion mit BioNTech

* Vorstand bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2020

Grünwald, 16. November 2020 - Die Dermapharm Holding SE (zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "Dermapharm"), ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Therapiegebiete in Deutschland, veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2020. Das Unternehmen steigerte den Umsatz im Berichtszeitraum um 11,5% auf 577,2 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 517,6 Mio. EUR). Zugleich erhöhte sich das um Einmalkosten und Rückstellungen von insgesamt 7,5 Mio. EUR bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 4,4% auf 139,0 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 133,1 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge lag entsprechend bei 24,1%. Das unbereinigte EBITDA erhöhte sich auf 131,5 Mio. EUR, daraus resultierte eine unbereinigte EBITDA-Marge von 22,8%.



Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE, kommentiert: "Auch in diesen herausfordernden Zeiten erweist sich unser Geschäftsmodell weiterhin als robust. Durch unser wachsendes Produktsortiment sind wir in attraktiven Nischenmärkten sehr gut aufgestellt. Uns ist es dadurch gelungen, in einem dynamischen Umfeld durch konsequente Ausnutzung von Chancen in Teilmärkten, Risiken in anderen Teilmärkten zu kompensieren. Hervorheben möchte ich dabei auch die sehr erfolgreiche Entwicklung auf unseren internationalen Märkten. Besonders freuen wir uns, dass wir eine Kooperations- und Liefervereinbarung mit BioNTech zur Produktion des COVID-19-Impfstoffes BNT162b2 abschließen konnten."