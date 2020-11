BBVA verkauft US-Geschäft für rund zehn Milliarden Euro an PNC

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA will ihr US-Geschäft für 11,6 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp zehn Milliarden Euro an die PNC Financial Services Group verkaufen. Mit der Übernahme der 637 Filialen unter anderem in Alabama, Arizona, Colorado, Florida, New Mexiko, Kalifornien und Texas werde die Präsenz in den wichtigsten Staaten des Landes deutlich erhöht, teilte die US-Bank PNC am Montag in Pittsburgh mit. Der Kaufpreis werde bar bezahlt./zb/stk