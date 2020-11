MPC Capital-Tochter Cairn Real Estate schließt Kapitalerhöhung über EUR 120 Mio. für den Gateway Fonds ab

Die Aufnahme neuer institutioneller Investoren ermöglicht eine Beschleunigung der Wachstumsstrategie im Immobiliensegment Logistics and Light Industrials



Hamburg/Amsterdam, 16. November 2020 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) hat über ihre niederländische Tochtergesellschaft Cairn Real Estate eine Kapitalerhöhung über EUR 120 Mio. für den "Gateway Fund" erfolgreich durchgeführt. Der ursprünglich als "ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund" aufgelegte Fonds ist ein nicht börsennotierter REIT und konzentriert sich auf den Markt für Logistik- und Light Industrial-Immobilien. Der Fonds umfasst aktuell rund 30 Immobilien, die schwerpunktmäßig in den Niederlanden liegen. Weitere Assets befinden sich in West- und Norddeutschland.

Die Kapitalerhöhung konnte inmitten der COVID-19-Pandemie erfolgreich durchgeführt werden. Neben bestehenden Investoren, die rund EUR 20 Mio. an frischem Kapital in den Fonds einbrachten, beteiligten sich auch neue institutionelle Investoren mit rund EUR 100 Mio. an der Kapitalerhöhung. Das Asset-Volumen des Fonds steigt nach der Kapitalerhöhung auf rund EUR 500 Mio. Die neuen liquiden Mittel sollen zügig in eine Pipeline attraktiver Assets investiert werden.

Pieter Akkermann, Geschäftsführer von Cairn Real Estate: "Logistik- und Light Industrial-Immobilien sind stabile Eckpfeiler unserer Immobilienstrategie. Dieses Segment hat sich während der COVID-19-Pandemie als robust erwiesen, wobei die fundamentalen Marktbedingungen stark bleiben: solide Nachfrage, stabiles Angebot und Knappheit von Grund und Boden. Das Tempo des Wandels dürfte sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen, wobei sich der elektronische Handel weiter durchsetzen wird. Die erfolgreiche Kapitalerhöhung zeigt, dass auch die Investorennachfrage stabil ist. Wir sind stolz darauf, dass es uns gelungen ist, neue institutionelle Investoren für unseren Gateway Fund zu gewinnen".

