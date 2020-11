Oberhausen (ots) - Der Countdown läuft. Am Freitag, den 27. November ist Black

Friday 2020. Auch in deutschen Einkaufsstraßen und Shopping-Centern werden

wieder zahlreiche Geschäfte für 24 Stunden ihre Preise senken und damit das

Weihnachtsgeschäft einläuten.



In seinem Ursprungsland ist der Black Friday seit Jahrzehnten eine feste

Institution und bringt jedes Jahr Millionen Amerikaner dazu tumultartig die

Geschäfte zu stürmen, um die besten Blockbuster-Deals zu ergattern. Traditionell

findet der Black Friday immer am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest

Thanksgiving statt und gilt als der umsatzstärkste Tag des ganzen Jahres.





Doch auch in Deutschland ist der Verkaufstag längst etabliert. Die Ergebnisse einer von BlackFriday.de in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Appinio durchgeführten Studie zeigen, dass der Black Friday 92 Prozent der 1.002 Befragten im Alter von 16 bis 65 Jahren bekannt ist. Die Mehrheit der Käufer möchte in diesem Jahr einen Betrag zwischen 101 EUR und 200 EUR ausgeben. 66 Prozent hiervon haben nach eigener Aussage bereits im letzten Jahr etwas am Black Friday gekauft. In diesem Jahr beabsichtigen sogar 77 Prozent einen Einkauf, was einer Steigerung von 16,7 Prozent entspräche. Trotz Corona und Schutzmaßnahmen möchten sich die Konsumenten die Schnäppchensuche in den Innenstädten und Shopping-Centern nicht vermiesen lassen: Fast jeder Dritte (31 Prozent) plant einen Black Friday Einkauf in den Geschäften. Wird der beliebte Shoppingtag so zum Superspreader-Event? Das glauben die Macher der Studie nicht. Anders als etwa in den USA sei es in Deutschland in den letzten Jahren beim Black-Friday-Shopping in den Läden gesittet zugegangen. Gedränge und Streit um besonders beliebte Angebote seien ausgeblieben. Und so werden auch in Deutschland Geschäfte wie MediaMarkt, SATURN, Douglas, Deichmann und viele mehr am Black Friday ihre Preise senken und den Kunden ein Rabattshopping ermöglichen. Natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Corona- Schutz- und Hygienemaßnahmen.