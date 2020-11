​​​​​​​Euroboden GmbH beendet Zeichnungsphase planmäßig

- Planmäßige Schließung des Orderbuchs am 13. November 2020 - 25,5 Mio. EUR platziert

Die Euroboden GmbH hat das Orderbuch für die neue Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A289EM6) mit einem Volumen von bis zu € 75 Mio. planmäßig am 13. November 2020 geschlossen. Die Zeichnungsfrist lief vom 2. November 2020 bis zum 13. November 2020. Nach Abschluss der börslichen Zeichnungsphase wurden mehr als 25 Mio. EUR platziert. Die Anleihe hat einen jährlichen Kupon von 5,50% bei halbjährlicher Zinszahlung und eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Anleihe ist eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 1.000 EUR und wird zu 100% des Nennwertes begeben. Interessierte Anleger können die Euroboden Anleihe nun zukünftig an der Frankfurter Wertpapierbörse kaufen.

Gehandelt wird die Schuldverschreibung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board ab dem 16. November 2020. Ausgabe- und Valutatag ist der 18. November 2020.

Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH: "Das Euroboden in diesem extrem herausfordernden Umfeld die Emission mit einer ordentlichen Platzierung durchführen konnte, zeigt, dass die Gesellschaft als verlässlicher Partner am Kapitalmarkt etabliert ist. Wir werden unseren erfolgreichen mittlerweile mehr als 20 Jahre tradierten Weg der Architekturkultur weiter gehen. Die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen haben so gut wie keinen Einfluss auf unser Geschäftsmodell. Momentan sind viele Kapitalmarktteilnehmer verunsichert und halten sich bedeckt. Wir bedanken uns bei allen Zeichnern unserer Anleihe für das entgegengebrachte Vertrauen und werden wie gewohnt transparent über unser Unternehmen und Anleihen kommunizieren."