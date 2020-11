FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf den höchsten Stand ihrer vierjährigen Börsengeschichte sind die Aktien von Va-Q-Tec am Montagmorgen nach oben geschnellt. Zuletzt wurden sie auf Tradegate mit 46,60 Euro gehandelt, das war eine Kurs-Rally von fast 25 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag, als die Papiere bereits um fast 40 Prozent nach oben gesprungen waren. In der Spitze waren die Aktien am Morgen sogar um fast 40 Prozent nach oben geschossen.

Das Unternehmen produziert unter anderem Thermoboxen und Container zum Transport von temperatursensiblen Gütern und wird mithin an der Börse als ein potenzieller Profiteur eines weltweiten Impfens gegen Covid-19 gehandelt. "Impfstoff-Aufträge werden immer wahrscheinlicher", hatte unlängst die Berenberg Bank angemerkt. Sollte die Auslieferung von Impfstoffen beginnen, könnten sich die vorhandenen Kapazitäten rasch als unzureichend erweisen - und sich die Auftragsbücher von Va-Q-Tec rasch füllen./bek/jha/