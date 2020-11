Ölpreise zum Wochenauftakt fester - ermutigende Konjunkturdaten stützen

Anzeige

London 16.11.2020 - Für Brent- und WTI-Rohöl geht es zum Wochenauftakt nach oben. Die jüngsten Konjunkturdaten aus Asien stützen. Weiterhin hoffen die Marktteilnehmer auf eine fortgesetzte Kürzung des Angebots.



In China wurde heute mitgeteilt, dass die Investitionen in Sachanlagen im Oktober um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat wuchsen, im Vormonat lag das Plus noch bei 0,8 Prozent. Die Industrieproduktion stagnierte bei 6,9 Prozent, allerdings hatten Analysten im Vorfeld eine Abschwächung auf 6,5 Prozent erwartet. Die Einzelhandelsumsätze stiegen um 4,3 Prozent, nach 3,3 Prozent im Vormonat.