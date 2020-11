MGI platziert neue 80 Mio. Euro-Anleihe – gamigo-Anleihe 2018/22 wird vorzeitig zurückgezahlt

Platzierung und Tilgung – die Media and Games Invest plc. hat eine vorrangig besicherte Anleihe 2020/24 (ISIN: SE0015194527) im Volumen von 80 Mio. Euro bei qualifizierten Investoren in den skandinavischen Ländern und Kontinentaleuropa platziert. Die Platzierung erfolgte zu einem Kupon von 3-Monats-Euribor plus 5,75 Prozent pro Jahr und einer Laufzeit von vier Jahren.

Hinweis: Die Abwicklung der neuen MGI-Anleihe wird voraussichtlich am 27. November 2020 erfolgen und wird zu einem Preis von 98 Prozent des Nominalbetrags ausgegeben. Die Anleihe wird an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: SE0015194527) notiert werden.

Vorzeitige Rückzahlung der gamigo-Anleihe 2018/22

Die gamigo AG macht ihrerseits von ihrem Recht auf eine freiwillige vorzeitige vollständige Rückzahlung ihrer im Jahr 2022 fälligen 50 Mio Euro-Anleihe (ISIN: SE0011614445) Gebrauch.

Die Anleihe wird gemäß den ursprünglich auf den 5. Oktober 2018 datierten Anleihebedingungen zurückgezahlt. Die Anleihe wird am 10. Dezember 2020 zu einem Preis von 103,875 Prozent des Nennwerts zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, die an jede Person gezahlt werden, die am Ende des Geschäftstages am 3. Dezember 2020 (dem Stichtag) in dem von Euroclear Schweden geführten Schuldenregister als Inhaber der Anleihe eingetragen ist.

