Die Aktienmärkte feiern heut einmal mehr die Tatsache, dass heute Montag ist! Im asiatischen Handel Gewinne - aus Freude über das neue Freihandelsabkommen in Südostasien unter Führung Chinas? Für den Westen ist das eigentlich keine gute Nachricht, denn es wird diese Region sein, der die ökonomische Zukunft gehört und die Europaa immer stärker abhängen wird. Nach wie vor feiern die Aktienmärkte die Imfstoff-Hoffnung - man wartet nun auf ähnliche hoffnungsfrohe Daten von Pfizer-Konkurrent Moderna. Aber so oder so: wenn dann der Impfstoff breitenwirksam kommen sollte (frühestens Frühsommer), ist das Problem wohl ohnehin schon wieder vorbei. Inzwischen stehen alle Parameter auf extremem Optimsimus - nun wächst die Gefahr einer Wiederholung der Ereignisse aus dem Januar 2018 (heftiger Einbruch nach der Unternehmenssteuersenkungs-Rally)..

Das Video "Montag-Optimismus - verkaufen?" sehen Sie hier..