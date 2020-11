ANLEIHE CHECK: Die neue fünfjährige Euroboden-Anleihe 2020/25 wird jährlich mit 5,50% verzinst bei halbjährlicher Zinszahlung. Die Anleihe ist eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro und wird zu 100% des Nennwertes begeben. Ausgabe- und Valutatag ist der 18. November 2020.

Platzierung – die Euroboden GmbH hat während der börslichen Zeichnungsphase ihrer neuen Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289EM6) ein Volumen von 25 Mio. Euro platziert. Das ist gerade einmal ein Drittel des angestrebten Maximalvolumens von 75 Mio. Euro. Interessierte Anleger können die Anleihe ab heute an der Börse Frankfurt kaufen und handeln.

Die beiden Euroboden-Anleihen 2017/22 (ISIN: DE000A2GSL68) und 2019/24 (ISIN: DE000A2YNXQ5) werden ebenfalls im Open Market im Segment Quotation Board der Börse Frankfurt gehandelt.

„Ordentliche Platzierung in herausforderndem Umfeld“

„Das Euroboden in diesem extrem herausfordernden Umfeld die Emission mit einer ordentlichen Platzierung durchführen konnte, zeigt, dass die Gesellschaft als verlässlicher Partner am Kapitalmarkt etabliert ist. Wir werden unseren erfolgreichen mittlerweile mehr als 20 Jahre tradierten Weg der Architekturkultur weiter gehen. Die Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen haben so gut wie keinen Einfluss auf unser Geschäftsmodell. Momentan sind viele Kapitalmarktteilnehmer verunsichert und halten sich bedeckt. Wir bedanken uns bei allen Zeichnern unserer Anleihe für das entgegengebrachte Vertrauen und werden wie gewohnt transparent über unser Unternehmen und Anleihen kommunizieren“, sagt Martin Moll, Geschäftsführer der Euroboden GmbH.

INFO: Die Transaktion wurde durch die mwb Wertpapierhandelsbank AG als Emissionsbank und die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH als Rechtsberater begleitet. Als Financial-Advisor fungierte die Lighthouse Corporate Finance GmbH.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Euroboden GmbH

