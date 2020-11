---------------------------------------------------------------------------

Die Solutiance AG (ISIN: DE0006926504), Anbieter von Plattform Services für den Betrieb von Immobilien, gibt vorläufige 9M-Zahlen für den Konzern bekannt.



- 9M Umsatz und Auftragseingang ggü. Vorjahresperiode um 100% resp. 17% gesteigert



- 9M EBITDA und Periodenergebnis mit -1.916 TEUR und -2.141 TEUR gegenüber Vorjahresperiode weitgehend unverändert



- Ungebrochenes Wachstum bei Zahl der Kunden (+42%) und Gebäuden mit laufenden Verträgen (+110%) gegenüber Q3 2019



- Deutlich gestiegenes Angebotsvolumen



- Ausblick in Folge von COVID 19 schwierig



In den ersten drei Quartalen des Jahres konnte Solutiance den Umsatz aus Plattformservices gegenüber der Vorjahresperiode um 101% von 656 TEUR auf 1.321 TEUR steigern. Der Auftragseingang lag mit 1.721 TEUR um 17% über dem Vorjahreswert von 1.472 TEUR. Das vorläufige Konzern EBITDA konnte im Vergleich zum Vorjahrleicht von -1.937 TEUR auf -1.916 TEUR leicht verbessert werden. Das vorläufige Periodenergebnis blieb mit 2.141 TEUR auf Vorjahresniveau (- 2.140 TEUR). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Solutiance in der Konzernbetrachtung unverändert auf die Aktivierung von Eigenleistungen verzichtet und die hohen laufenden Aufwendungen für die Produktentwicklung vollständig in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Q3-Zahlen



Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 515 TEUR um 238 TEUR und damit 86% über dem Wert der Vorjahresperiode (277 TEUR). Beim Auftragseingang kam es gegenüber dem Vorjahr zu einem Rückgang von 675 TEUR auf 401 TEUR (-41%). Ursächlich hierfür waren in Folge der Corona-Krise auf Kundenseite erfolgte Budgetanpassungen, die zu Auftragsverschiebungen führten. Der Auftragsbestand betrug 1.828 TEUR und lag damit um 72% über dem Wert des Vorjahres (1.064 TEUR).



Starkes Wachstum bei Zahl der Kunden und Gebäude sowie beim offenen Angebotsvolumen



Ungebrochen positiv entwickelten sich auch die Zahlen zu Kunden, Gebäuden und Gewerken. So stieg die Zahl der Kunden um 42% von 24 per Ende Q3 2019 auf 34 per Ende Q3 2020. Der Bestand an Gebäuden mit laufenden Verträgen stieg dabei im Vorjahresvergleich mit 110% deutlich überproportional von 152 auf 319.