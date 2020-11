DGAP-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Zwischenbericht

HÖRMANN Industries veröffentlicht Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2020



16.11.2020 / 09:30

HÖRMANN Industries veröffentlicht Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2020 Starkes 3. Quartal 2020 sorgt für positives Konzernergebnis nach neun Monaten in Höhe von 2,6 Mio. €

EBITDA bei 18,3 Mio. €, EBIT bei 8,3 Mio. €

Eigenkapital in Höhe von 122,4 Mio. €, Eigenkapitalquote bei 40,1 %

Kirchseeon, 16. November 2020 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH) hat heute ihren Konzernzwischenbericht für die ersten neun Monate 2020 veröffentlicht. Die Geschäftsentwicklung der HÖRMANN Gruppe war im Berichtszeitraum durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt, insbesondere in den Geschäftsbereichen Automotive und Services. So sank der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 440,9 Mio. € auf 366,8 Mio. €. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) reduzierte sich in den ersten neun Monaten 2020 auf 18,3 Mio. € (Vorjahr: 25,8 Mio. €), das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 8,3 Mio. € (Vorjahr: 17,4 Mio. €). Ein gutes, nahezu auf Vorjahresniveau verlaufenes 3. Quartal sowie die diversifizierte Gruppenstruktur haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie abgemildert, sodass die ersten drei Quartale 2020 mit einem positiven Konzernergebnis von 2,6 Mio. € (Vorjahr: 11,6 Mio. €) schlossen. Prognose präzisiert und leicht angehoben Vor diesem Hintergrund hebt die HÖRMANN Industries GmbH ihre Umsatz- und Ergebnisprognose leicht an. Unter der Voraussetzung, dass ein erneuter kompletter Produktionsstillstand der Industrie in diesem Jahr vermieden werden kann, erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr nunmehr einen Gesamtumsatz zwischen 500 und 520 Mio. € (bislang 480 bis 520 Mio. €) sowie ein positives EBIT auf Niveau des vorliegenden 9-Monats-Ergebnisses. Bisher war die HÖRMANN Gruppe von einem leicht positiven operativen Ergebnis ausgegangen.