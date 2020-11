Marktkommentar: EURUSD kämpft sich zum Oktoberhoch zurück

Der S&P 500 stieg am Freitag auf ein neues Allzeithoch und der Future setzte zusammen mit den Indizes aus der asiatisch-pazifischen Region am Montag die Rallye fort.

Die heutigen starken Wirtschaftsdaten aus China und Japan und das am Sonntag von 15 asiatisch-pazifischen Volkswirtschaften unterzeichnete Freihandelsabkommen, das fast ein Drittel der Weltbevölkerung und des Bruttoinlandsprodukts umfasst, überschatteten die Sorgen über die steigenden Coronavirus-Fälle. Nach den Impfstoff-Hoffnungen übertrafen die asiatischen Value-Aktien seit letzter Woche die Wachstumswerte so stark wie zuletzt im Jahr 2000. In den USA erreichte die Zahl der Coronavirus-Fälle am Sonntag insgesamt 11 Millionen, doch US-Präsident Donald Trump versicherte, dass es unter seiner Regierung keinen Lockdown geben werde.

EURUSD konnte am Freitag die 1,18er-Marke verteidigen und nach oben aus dem mehrtägigen symmetrischen Dreiecksmuster ausbrechen. Am Montag versucht das Paar, die Verluste der letzten Woche weiter auszugleichen, doch der nächste wichtige Widerstand lässt nicht lange auf sich warten. Der Bereich um die 1,1860, der durch die Oktoberhochs und den Fehlausbruch vom November bekannt ist, könnte einen weiteren Anstieg erschweren. Andererseits würde ein Durchbruch mehr Aufwärtspotenzial in Richtung 1,19 freisetzen, die vielbeachtete Marke von Juli bis September.

Der DE30 konnte am Freitag eine tiefere Korrektur vermeiden und die Handelswoche oberhalb von 13.000 Punkten beenden. Am Montag steigt der Future weiter und könnte den Ende Oktober eingeleiteten Aufwärtstrend fortsetzen, nachdem der Kurs aus dem symmetrischen Dreieck der letzten Woche ausgebrochen war und die kurzfristige Widerstandszone bei 13.130 Punkten zurückerobert wurde. Die Stimmung könnte sich jedoch schnell verschlechtern, sobald der Index wieder unter die genannte Marke rutscht: Schlusskurs vom Freitag und 100er-EMA im 30-Minuten-Chart.



