16. November 2020



RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 33 / 2020) mit der STRABAG BRVZ GmbH & Co. KG



Stuttgart, Deutschland 16. November 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der STRABAG BRVZ GmbH & Co. KG bekannt.



Die STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Mehr als 75.000 Mitarbeiter erwirtschaften jährlich eine Leistung von etwa 16 Milliarden Euro. Dabei erweitert ein Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auf anderen Kontinenten das Einsatzgebiet. Die Dienstleistungsgesellschaft STRABAG BRVZ GmbH & Co. KG nimmt alle kaufmännischen und informationstechnologischen Aufgaben der gesamten STRABAG-Gruppe wahr. Mit mehr als 1.500 Mitarbeitern sorgt das Tochterunternehmen für eine effiziente Abwicklung aller kaufmännisch-administrativen Aufgaben des Unternehmens. Dazu gehören neben dem Rechnungswesen sowie allen Steuer- und Finanzthemen beispielsweise auch die Immobilienverwaltung und die Personalentwicklung.

Thomas Hanschitz, Bereichsleiter IT-Einkauf der STRABAG BRVZ: "Die STRABAG bringt Menschen, Baumaterialien und Geräte zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und realisiert dadurch komplexe Bauvorhaben termin- und qualitätsgerecht. Dieses Vorhaben konstant umzusetzen, gelingt nur mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, starken Partnern und modernsten technischen Hilfsmitteln an unserer Seite. STRABAG setzt seit mehreren Jahren bei der Planung und Kalkulation ihrer Projekte erfolgreich auf die innovative iTWO-Technologie der RIB und hat sich dazu entschieden das bereits bestehende Lizenzvolumen zu erweitern. Ab sofort werden also auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz mit iTWO arbeiten. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Schritt die Digitalisierung innerhalb der gesamten STRABAG-Gruppe weiter vorantreiben werden".