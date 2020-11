adesso: Ergebnisse und Margen auf Rekordniveau

SMC-Research bezeichnet die adesso-Zahlen für das dritte Quartal als exzellent. Als gäbe es gar keine Corona-Krise, habe das Unternehmen den Umsatz um 21 Prozent gesteigert, das EBITDA mehr als verdoppelt und das EBIT nahezu vervierfacht. Hinsichtlich der operativen Marge sei damit der mit Abstand beste Wert der Unternehmensgeschichte ausgewiesen worden. Auch nach neun Monaten könne adesso für sämtliche Kennzahlen starke Zuwächse vermelden: Bei einem Umsatzwachstum um 17 Prozent habe man das EBIT um 124 Prozent gesteigert und den Periodenüberschuss fast verdreifacht. Der Free-Cashflow habe von -11 auf +12 Mio. Euro ins Plus gedreht.

Auf dieser Grundlage habe adesso Anfang November die eigene Prognose für das laufende Jahr erhöht. Nun solle der Umsatz auf mehr als 500 Mio. Euro (bisher: mehr als 490 Mio. Euro) und das EBIT-DA auf 55 bis 65 Mio. Euro (bisher: über 50 Mi-o. Euro) gesteigert werden.

Vor allem ergebnisseitig liege die Management-Guidance nun weit über den bisherigen Erwartungen von SMC-Research, weswegen die Analysten ihre Ergebnisschätzung für das laufende Jahr deutlich angehoben haben. Auch wenn ein Teil der diesjährigen Profitabilitätsverbesserung auf vorübergehende positive Effekte der Corona-Pandemie zurückzuführen sei (vor allem niedrigere Reise- und Veranstaltungskosten), erkennen die Analysten darin auch signifikante dauerhafte Fortschritte, die vor allem im dritten Quartal sichtbar geworden seien. Deswegen habe man bei SMC-Research auch die Margenerwartungen für die nächsten Jahre leicht angehoben.

Insgesamt lasse sich laut SMC-Research feststellen, dass adesso ungeachtet der Corona-Krise auch in 2020 die beeindruckende Erfolgsgeschichte der Vorjahre fortsetze. Mit der starken Marktposition in attraktiven Branchen und der klugen und seit Jahren bewährten Expansionsstrategie bleibe die Erwartung des Researchhauses auch für die Zukunft weiterhin klar positiv. Angesichts der vorteilhaften Markttrends und der vielfältigen Wachstumsinitiativen von adesso sei ein Grund, warum der profitable Wachstumskurs nicht auch in Zukunft fortgesetzt werden sollte, aktuell nicht erkennbar.

Auch für die Aktie sehen die Analysten trotz der schon bisher starken Performance weiteres Potenzial. Den fairen Wert taxiert SMC-Research nach der Anhebung der Gewinnschätzungen nun auf 100,00 Euro je Aktie, das Urteil bleibt „Buy“.

