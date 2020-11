GOLDMAN SACHS belässt VODAFONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vodafone nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Am auffälligsten sei der Service-Umsatz im europäischen Geschäft gewesen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer ersten Reaktion am Montag. Dieser sei weniger stark zurückgegangen als von ihm erwartet. Dies sei ermutigend, der Zyklus sinkender Schätzungen für den britischen Telekomkonzern könne nun enden./bek/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 07:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Vodafone Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de