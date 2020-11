Bei einer Kurserholung der Delivery Hero-Aktie auf 110 Euro wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Bis zum 9.11.20 lief es für die Aktie des Online-Essebestelldienstleisters Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) an der Börse hervorragend. Nachdem die Aktie an diesem Tag bei 116,65 Euro ein Allzeithoch erreichte, brach der Kurs der zu den Coronakrisen-Gewinnern zählenden Delivery Hero-Aktie wegen des in Aussicht stehenden Impfstoffes und der daraus resultierenden Umschichtungen massiv ein. Am 13.11.20 war die Aktie wegen neuer Auflagen der koreanischen Kartellbehörde zeitweise um 91 Euro, und somit um 22 Prozent unterhalb des vor wenigen Tagen verzeichneten Allzeithochs zu bekommen.

Mittlerweile hat sich die sehr schwankungsfreudige Delivery Hero-Aktie wieder auf 100,80 Euro erholt. Erfüllen sich die optimistischen Einschätzungen jener Experten, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 130 Euro (RBC Capital Marktes und Jefferies & Company), dann sollte der Aktienkurs über beträchtliches Steigerungspotenzial verfügen, das mit Long-Hebelprodukten optimiert werden könnte,