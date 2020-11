Anlass der Studie: Resarchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 81,85 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



- HAEMATO-Anteil wurde an die Beteiligung M1 Kliniken AG verkauft - CR Capital liefert positive Impulse

- Kursziel leicht reduziert

- Rating bestätigt



Die operative Entwicklung der MPH Health Care AG war in den vergangenen Berichtsperioden von einer rückläufigen Kursentwicklung und damit von negativen Zeitwertveränderungen der beiden Beteiligungen M1 Kliniken AG und HAEMATO AG geprägt. In den ersten sechs Monaten reduzierte sich der Anteilswert der gehaltenen M1 Aktien um -39,88 Mio. EUR und der HAEMATO- Aktien um -1,43 Mio. EUR. Dem steht ein Anstieg des Aktienkurses an der Beteiligung CR Capital Real Estate AG in Höhe von 4,30 Mio. EUR gegenüber. In Summe weist die MPH Health Care AG daher ein negatives EBIT in Höhe von -32,92 Mio. EUR und ein Nachsteuerergebnis in Höhe von -32,66 Mio. EUR aus.

Die Beteiligungsgesellschaft M1 Kliniken AG hat per 01.07.2020 alle von der MPH Health Care AG gehaltenen Aktien an der HAEMATO AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung erworben. Mit dem Verkauf der HAEMATO-Aktien wurde damit gleichzeitig der Aktienbestand an der M1 Kliniken AG ausgebaut. Die operative Entwicklung der M1 Kliniken AG war in den ersten sechs Monaten 2020 von der Covid-19-bedingten zweimonatigen Schließung der Behandlungszentren geprägt. Nach der Wiedereröffnung verzeichnet die M1 Kliniken AG zwar einen Anstieg der Nachfrage nach medizinisch-ästhetischen Leistungen, die Schließung hatte jedoch für einen sichtbaren Umsatz- und Ergebnisrückgang gesorgt. Mittel- bis langfristig soll die Wachstumsstrategie der Gesellschaft, deren Basis eine Expansion der Behandlungszentren ist, wieder für einen Umsatz- und Ergebnisanstieg sorgen. Wir gehen davon aus, dass die Gesellschaft bis 2024 insgesamt 100 Standorte betreibt. Künftig soll die M1 Kliniken AG über die neue Tochtergesellschaft HAEMATO AG zudem stärker im Produkt- und Handelsbereich engagiert sein.