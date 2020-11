---------------------------------------------------------------------------

* Planmäßige Schließung des Orderbuchs der Euroboden IV-Anleihe am 13. November 2020



* 25,5 Mio. EUR platziert



Gräfelfing, 16. November 2020. Die mwb Wertpapierhandelsbank AG hat die vierte Anleihe-Emission des Immobilienunternehmens Euroboden GmbH aus Grünwald bei München in einem extrem herausfordernden Umfeld erfolgreich begleitet. Die Zeichnungsfrist der neuen Euroboden-Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A289EM6) mit einem Volumen von bis zu 75 Mio. EUR lief vom 2. November 2020 bis zum 13. November 2020. Trotz der Unsicherheiten durch den erneuten Lockdown wegen der Covid-19-Pandemie, der zeitgleich auf den Beginn der Zeichnungsfrist fiel und auch dem unklaren Ergebnis der US-Wahl konnten 25,5 Mio. EUR platziert werden.



"Wir können mit diesem Ergebnis zufrieden sein. Die Unruhe am Kapitalmarkt war deutlich zu spüren. Lockdown und US-Wahl haben den Kapitalmarkt in der ersten Woche der Zeichnungsfrist eine Vollbremsung hinlegen lassen. Euroboden mit ihrer vierten Anleihe, konnte aufgrund ihrer sehr guten Performance und Transparenz viele Anleger überzeugen, die bei fast zeitgleichen Emissionen von Mitbewerbern nicht an deren Platzierung teilgenommen haben", so Kai Jordan, Vorstand der mwb.



mwb begleitete bis auf die erste Anleihe aus dem Jahr 2013 alle Euroboden-Anleihen an den Kapitalmarkt. Die Anleihen 2017/2022 (ISIN: DE000A2GSL68) und 2019/2024 (ISIN: DE000A2YNXQ5) der Euroboden GmbH werden ebenfalls im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board für Anleihen gehandelt. "Auch, weil Euroboden und mwb mittlerweile ein eingespieltes Team sind; Abläufe funktionieren, Abstimmungen schnell und unkompliziert laufen, konnte diese Platzierung in diesem Umfeld bestehen", so Kai Jordan weiter.