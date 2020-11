Workday liefert Innovationen beim Datenmanagement und maschinellen Lernen für eine sich verändernde Finanzwelt

Erweiterungen bei der Datenbewirtschaftung schaffen neue Einblicke und verbessern die Leistungsfähigkeit der Buchhaltung für agile Organisationen von heute

MUNICH, Germany, Nov. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter im Bereich Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, kündigte heute an, dass Workday Accounting Center und auf maschinelles Lernen (ML) gestützte prediktive Bedarfsprognosen für Workday Adaptive Planning verfügbar sind. Für mehr Transparenz, Agilität und Effizienz sorgen zusätzliche Funktionen im Finanzangebot. Diese Innovationen transformieren die Art und Weise, wie Kunden mit Daten arbeiten, und bringen so eine bessere Transparenz sowie eine stärkere Kontrollmöglichkeit für den Chief Financial Officer (CFO) mit sich.



In einer sich ständig verändernden Unternehmenslandschaft, verstärkt durch die Pandemie, stehen die heutigen Finanzteams vor der Herausforderung, agiler arbeiten zu müssen. Schlüssel zu mehr Agilität sind Echtzeitdaten und Transparenz, allerdings haben viele Finanzorganisationen voneinander getrennte Datenquellen und veraltete Buchhaltungssysteme, die mit einer sich ständig wandelnden Welt nicht mehr Schritt halten. Statt vertrauenswürdige Erkenntnisse zur Organisation zu liefern, wird wertvolle Zeit damit verbracht, Daten zu sammeln, abzugleichen und zu validieren. Um diesen entscheidenden Herausforderungen zu begegnen, schreitet Workday mit Machine Learning und Datenmanagement-Funktionen bei seinen Cloud-Lösungen für Planung und Finanzmanagement weiter voran.

Mehr Agilität durch eine intelligente Datengrundlage

Workday geht über die Grenzen traditioneller ERP-Systeme hinaus, um ein Problem zu lösen, das die Branche seit Jahrzehnten beschäftigt – mit der ständig wachsenden Menge an betrieblichen Daten Schritt zu halten sowie diese schneller und effizienter in buchhalterische Transaktionen und Analysen umzuwandeln. Das Workday Accounting Center ist kommerziell verfügbar und wird derzeit von Early Adoptern wie CNA und Shelter Insurance bereits eingesetzt. Es stellt eine grundlegende Änderung in der Art und Weise dar, wie das Finanzwesen betriebliche Daten verwaltet.