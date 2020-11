--------------------------------------------------------------

Zur Studie

https://ots.de/jDqm5k

--------------------------------------------------------------



München (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Verbrenner werden unbeliebter: Nachfrage sinkt in den nächsten zehn Jahren umbis zu 3 Millionen Fahrzeuge.- Ziel der Bundesregierung von 10 Millionen E-Autos bis 2030 wird um 3,65Millionen verfehlt.- Bis 2030 zusätzliche 2,2 Millionen Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen durchZusammenspiel von Industrie, Politik und Verbrauchern möglich.Der Ausbau der Elektromobilität ist zentrales Element des deutschenKlimaschutzprogramms 2030 und hat in Wirtschaft und Politik sowie beiVerbrauchern massiv an Bedeutung gewonnen. Dies stellt die Automobilindustrievor die Herausforderung, bisher profitable Verbrennungsmotoren durch derzeitnoch nicht profitable Elektrotechnologie zu ersetzen. Dabei steigt der Druck aufdie Branche: Neuzulassungen - insbesondere von Verbrennungsmotoren - werden inden nächsten zehn Jahren deutlich rückläufig sein. Dieser Negativ-Trend wirddurch die Coronakrise verstärkt: Bis zu drei Millionen weniger Verbrenner werdenbis 2030 am Markt nachgefragt werden als noch vor der Pandemie. Trotzdem stehtschon jetzt fest: Das erklärte Ziel der Bundesregierung, zehn MillionenFahrzeuge mit alternativen Antrieben bis 2030 auf die Straße zu bringen, kannnicht erreicht werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie vonDeloitte zur Elektromobilität in Deutschland, die die Marktlage bis 2030analysiert.Corona-Konjunkturpaket beschleunigt den WandelDemnach werden bis 2030 voraussichtlich lediglich 6,35 Millionen Autos mitElektroantrieb neu zugelassen werden. Dass diese Zahl trotz Coronakrise erreichtwerden kann, ist auf das im Juni 2020 beschlossene Konjunkturpaket derBundesregierung zurückzuführen. Für einen erwarteten Aufschwung von 650.000Neuzulassungen sorgen die Anpassung der EEG-Umlage, eine erweiterte Förderungund eine Steuererleichterung für den Kauf von elektrisch betriebenenDienstfahrzeugen sowie die Förderung von Entwicklungsprojekten in derElektromobilität und der Batteriezellenfertigung. Sie gleichen den signifikantnegativen Einfluss der Pandemie aus, der mit minus 500.000 Fahrzeugen beziffertwird. Fakt ist: Auch ohne das Virus wäre das Ziel von zehn Millionen um 3,8Millionen Autos verfehlt worden.Alternative Antriebe erst 2032 bei 50 Prozent AbsatzZum Wendepunkt in der Elektromobilität wird es bis 2030 also noch nicht kommen.Frühestens ab 2032 werden die Neuzulassungen der Elektrofahrzeuge die der