3U Holding: Kontinuierliches Umsatz- und Ertragswachstum

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz um über 16 Prozent gesteigert und das EBIT nahezu verdreifacht. Der Analyst hebt in der Folge das Kursziel leicht an, senkt aber das Rating.

Nach Analystenaussage entwickele sich das Segment ITK sehr erfreulich und habe den Anteil an den Konzernerlösen auf mehr als 30 Prozent ausgeweitet. Das Segment EE profitiere neben dem sehr windstarken Jahresauftakt vor allem von der Erstkonsolidierung des Windparks Roge. Im Segment SHK wiederum, auf das aktuell knapp 54 Prozent des Konzernumsatzes entfalle, stehe laut GSC weiterhin die Verbesserung der Profitabilität im Fokus. Mit Ausnahme des seit Jahresbeginn in die GuV einfließenden Anteils am Windpark Roge beinhalte das Zahlenwerk nach 9 Monaten 2020 keine nennenswerten Effekte aus Transaktionen im Immobilien- und Beteiligungsbereich. Insofern zeige das Zahlenmaterial nach Meinung des Analysten ein gutes Bild der operativen Entwicklung.