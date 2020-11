VisIC und AB Mikroelektronik Kooperation Hochspannungs-Festkörper-Batterietrennschalter für elektrische Antriebssysteme

Ness Ziona, Israel (ots/PRNewswire) - VisIC und AB Mikroelektronik, ein

führender Anbieter von Batterietrennschaltern für Kraftfahrzeuge, entwickeln

gemeinsam einen D³GaN-basierten Hochspannungs-Festkörper-Batterietrennschalter

für elektrische Antriebssysteme



- Für Hochspannungsbatteriesysteme ist ein zuverlässiger Batterietrennschalter

und Kurzschlussschutz erforderlich

- Schnelles D3GaN-Schalten ist ein entscheidender Vorteil für einen

Hochspannungs-Festkörper-Batterietrennschalter

- D3GaN wurde speziell für die Anforderungen der Automobilindustrie entwickelt

- Innovative VisIC-Lösung bietet schnelle Kurzschlusserkennung (Fast Short

Circuit Detection, FSCD) für die Realisierung eines schnellen

Festkörper-Trennschalters, der bei Li-Ionen-Batterien erforderlich ist





VisIC Technologies Ltd., ein weltweit führender Hersteller vonGalliumnitrid-(GaN)-Bauteilen für Hochspannungsanwendungen in Kraftfahrzeugen,gibt die Zusammenarbeit mit AB Mikroelektronik GmbH, einem führenden Anbietervon Batterietrennschaltern für Kraftfahrzeuge, zur Entwicklung einesD³GaN-basierten Hochspannungs-Festkörper-Batterietrennschalters mit schnellerKurzschlusserkennung (FSCD) für die E-Mobilität der Zukunft bekannt, mit demZiel, den Erfordernissen der funktionalen Sicherheit gerecht zu werden."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AB Mikroelektronik, einembedeutenden Akteur im Bereich der Hochleistungs-Automobilanwendungen, der überumfangreiche Erfahrungen mit Festkörper-Batterietrennschaltern verfügt. Dies istein entscheidender Vorteil bei der Entwicklung des nächsten Schritts für einen400-V-Batterieschalter", sagte Ran Soffer, VP Sales & Marketing bei VisIC."Unser Bestreben, unseren Kunden stets die besten Lösungen zu bieten, setzt dieMesslatte für Hochspannungs- und Hochstromlösungen für den EV-Markt höher. UnserFokus auf die Elektrofahrzeugindustrie, die die D3GaN-Technologie verwendet,liegt darauf, die zukünftige Elektroantriebstechnologie auf die Marktbedürfnisseauszurichten, um die Kosten des Elektroantriebs zu senken und seine Effizienzmit einer zuverlässigen Hochspannungstechnologie für Automobile zu verbessern.Die Zusammenarbeit mit AB Mikroelektronik im Bereich derHochspannungs-Batterietrennschalter wird vom schnellen Schalten derD³GaN-Technologie in sicherheitskritischen Anwendungen profitieren. Im Falleeines Kurzschlusses im Hochspannungsbordnetz muss die Batterie unbedingt soschnell wie möglich erkannt und getrennt werden.Dies erfordert einen sehrschnellen Netzschalter und ein Management des Kurzschlussstroms, bis derKurzschluss erkannt und getrennt wird.