Verstärkung der Betrugsprävention durch die Einführung von LexisNexis Emailage

ATLANTA, 16. November 2020 /PRNewswire/ -- LexisNexis Risk Solutions, weltweit führender Anbieter von Daten- und hochentwickelten Analyselösungen, gab heute den Start von LexisNexis Emailage bekannt. LexisNexis Emailage ist eine neue, leistungsstarke Lösung zur Bewertung des Betrugsrisikos, die auf E-Mail-Informationen basiert und Unternehmen dabei hilft, eine nahtlose Benutzererfahrung mit einer robusten Betrugserkennung- und prävention in Einklang zu bringen. Diese verstärkte Betrugsprävention hilft Unternehmen, Herausforderungen beim Einschätzen von Risiko besser zu managen, indem Transaktionen schneller genehmigt und sich rapide verändernde Betrugstaktiken bei digitalen Transaktionen effektiver überlistet werden können.

LexisNexis Emailage definiert die Betrugserkennung neu, indem E-Mail-Intelligenz als zentrale Risikokennung verwendet wird. E-Mail ist eine eindeutige globale Kennung, die digitale Engagements und Transaktionen in jeder Branche freischaltet, da sie eine der am häufigsten verwendeten Merkmale einer Online-Transaktion ist. E-Mails sind reich an Transaktionsverläufen und schwer zu ändern, da sie mit den Online-Konten einer Person verknüpft sind.

„Verbraucher möchten über eine zunehmende Anzahl von Kanälen eine Verbindung herstellen und erwarten jedes Mal ein konsistentes, reibungsloses Erlebnis. Unternehmen sind jedoch häufig in der Klemme, zwischen der Abschreckung von Betrug und dem Versuch, die bestmögliche Benutzererfahrung zu erzielen, zu unterscheiden", hebt Stephen Topliss, Vizepräsident für Betrug und Identität bei LexisNexis Risk Solutions hervor. "Wir glauben, dass es möglich ist, beides zu tun. LexisNexis Emailage ist ein bewährtes Tool zur Risikobewertung, bei dem die E-Mail-Adresse des Benutzers im Mittelpunkt steht. Unternehmen erhalten die Vorteile globaler E-Mail-Risikoinformationen in Echtzeit für reale Kundenereignisse, die über eine kontinuierliche Feedback-Schleife bereitgestellt werden. Dies führt zu einer Vielzahl von wichtigen Informationen, die hervorragend für eine effektive Betrugsprävention verwendet werden können."