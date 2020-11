Photocat har nu patent i både våd og tør beton hvilket anses som omfattende

Med de 2 patentfamilier godkendt og markedets efterspørgsel efter prisattraktive og højeffektive løsninger ser jeg Photocat som værende den nye leder i markedet siger Henrik Jensen, CTO Photocat.

De seneste 2 patenter på beton området betyder vi nu kan accelerere vores direkte salg på området, såvel som tilbyde eksisterende betonproducenter en licens løsning med vores nye og langt mere effektive løsning. Licens strategien vil blive i de tilfælde, hvor der kan opnås gode og langsigtede samarbejder, siger Michael Humle, CEO Photocat, og tilføjer; ”Det er unikt at en virksomhed som vores står med så bred og stærk patent-dækning.

For yderligere Information, venligst kontakt:

Michael Humle, CEO, Photocat A/S Tel: +45 2210 2523

e-mail: michael@photocat.net

Photocat A/S er forpligtet til at publicere denne information I overensstemmelse med EU Markedsmisbrugs regulering. Information var udsendt til publikation, gennem bureauet af personen som anført ovenfor CEST 11:00 on November 16th 2020.

About Photocat

Photocat manufactures patented coating materials for both outdoor and indoor applications with the effect to degrade NOx and VOC´s when exposed to light. Both NOx and VOC’s are severely damaging to human health. Photocat’s patented technology is a very efficient and an economically viable alternative to many of the traditional technologies targeting NOx (e.g. bus catalysts, flue gas cleaning etc.). Photocat’s shares are listed on Nasdaq Stockholm, First North with the ticker symbol PCAT. The company’s Certified Advisor is Mangold Fondkommision AB, 08-50301550 – ca@mangold.se.

Photocat A/S (publ) l Langebjerg 4 DK-4000 Roskilde l Tel: +45 7022 5055 l www.photocat.net

Attachment