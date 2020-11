Berlin (ots) - Der sogenannte "Wellenbrecher-Lockdown" stellt die Gesellschaft

und besonders die Wirtschaft vor Herausforderungen. Das gilt auch für die

Apotheken. Die Stimmung in deutschen Apotheken ist gedämpfter als in den

Vormonaten. Der von aposcope erhobene Apotheken Geschäftsklima Index (AGI) gibt

um 8 Punkte nach und liegt mit -1,0 Punkten wieder im negativen Bereich.

Entscheidend dafür ist, dass sich die Geschäftserwartungen der Apotheken für die

kommenden drei Monate deutlich eingetrübt haben.



Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der befragten Apothekeninhaber*innen rechnet

in den nächsten drei Monaten mit einer Verschlechterung der Geschäftsentwicklung

in der Apotheke, während nur 17 Prozent eine Verbesserung erwarten. Der Saldo

der Geschäftserwartungen ist mit -19,6 Punkten deutlich negativ und hat

verglichen mit dem Vormonat um 14,6 Punkte nachgegeben.





Auch die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage hat im November im Vergleichzum Vormonat leicht abgenommen, um 1,0 auf 17,7 Punkte. Insgesamt ist derApotheken Geschäftsklima Index (AGI), der sich aus der Einschätzung vonGeschäftslage und Geschäftserwartungen berechnet, im November stark abgesacktund notiert nun bei -1,0 Punkten. Nach deutlich positiven Werten im Septemberund Oktober liegt der AGI damit erneut im negativen Bereich.Als Geschäftshemmnisse betrachten die Teilnehmer*innen wenig überraschend vorallem die Corona-bedingten Einschränkungen, darunter Ausgangsbeschränkungen undKontaktsperren (67 Prozent) sowie Sicherheitsmaßnahmen in der Apotheke (46Prozent). Auch die Abwanderung von Kund*innen in den Versandhandel ist für einenGroßteil der Befragten (77 Prozent) ein akutes Geschäftshemmnis. Zudem klagenaktuell fast die Hälfte der befragten Apotheken (43 Prozent) über zu großeLagerbestände. Trotz der vergleichsweise düsteren Aussichten und vollenLagerbestände scheinen Kürzungen beim Personal jedoch kein Thema zu sein. Sogehen mehr als drei Viertel (77 Prozent) von einer gleichbleibendenBeschäftigtenanzahl aus.E-Rezept und Digitalisierung: Apotheken immer besser vorbereitetGetrieben von der Corona-Pandemie und wohl auch durch die gesetzlicheVerpflichtung für Apotheken zum digitalen Anschluss an das Gesundheitsnetz hatsich der E-Rezept Readiness Index (ERI) ebenfalls weiter gesteigert. Er liegtinzwischen bei 70 von 100 möglichen Punkten. Damit hat sich der Wert innerhalbeines halben Jahres fast verdoppelt (Juni 2020: 38 Punkte) und seit Jahresanfangbeinahe verdreifacht (Februar 2020: 26 Punkte). Der ERI spiegelt anhand vonbereits getroffenen Maßnahmen der befragten Inhaber*innen den Grad derVorbereitung auf die Einführung des E-Rezepts wider. DasDigitale-Versorgungs-Gesetz hat die deutschen Apotheken verpflichtet, sich biszum 30. September an das digitale Gesundheitsnetz anzuschließen.In Hinblick auf das Thema Digitalisierung zeigt sich im vierten Quartal 2020keine Veränderung zu den drei vorangegangenen Erhebungen. So liegt derDigitalisierungsindex, der den Digitalisierungsgrad von deutschen Apothekenwiderspiegelt, im November weiter bei 51 von 100 Punkten. Auch wenn weiterhinnur rund drei von zehn Befragten die Digitalisierung als Chance betrachten, hatsich der Anteil der Apotheken mit einer eigenen Digitalisierungsstrategie imVergleich zum letzten Quartal um mehr als zehn Prozentpunkte erhöht (Q4: 47Prozent, Q3: 36 Prozent). Knapp die Hälfte der Inhaber*innen verfügt in derApotheke inzwischen über qualifiziertes Personal, um die Digitalisierung weitervoranzutreiben (49 Prozent).Hinweis zur MethodikFür den "Apotheken Geschäftsklima Index" (AGI) befragt aposcope monatlichmindestens 100 Apothekeninhaber*innen mithilfe eines Online-Fragebogens zuraktuellen konjunkturellen Lage ihrer Apotheke(n) sowie zu ihrenGeschäftserwartungen für die nächsten drei Monate. Der AGI berechnet sich ausdem durchschnittlichen Saldo für die Beurteilung der aktuellen Geschäftslagesowie der zukünftigen Geschäftserwartungen. Für die aktuelle Studie wurden am 5.bis 8. November 2020 insgesamt 102 verifizierte Apothekeninhaber*innen befragt.aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apotheker*innen und PTA. Ein eigenesOnline-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarktinteressiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen.https://marktforschung.aposcope.de/ vertieft das Verständnis für den Zielmarktund hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist einMarktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60Mitarbeitern Medien und andere Formate für den deutschsprachigenGesundheitsmarkt betreibt.